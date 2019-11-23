Україна вшановує пам’ять жертв голодоморів

Цього року українці відзначають День пам’яті жертв голодоморів у суботу, 23 листопада. Цього дня на всій території України буде приспущений державні прапори а о 16:00 у кожному будинку й установі українці запалять свічки пам’яті і долучаться до загальнонаціональної хвилини мовчання.

До Дня пам’яті жертв голодоморів 23 листопада в столиці відбудеться низка траурних заходів.

Зокрема, траурні заходи відбудуться на території Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” (вул. Лаврська, 3) з участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей. Зокрема, участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих від голодоморів візьме президент Володимир Зеленський.

На території Києва буде приспущений Державний прапор України. Також обмежать проведення заходів розважального характеру і внесуть зміни в програми комунальних засобів масової інформації.

23 листопада у храмах проводитимуть поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм “Не згасне в серці пам’яті свіча” у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці “Молода гвардія”. А до 29 листопада в Державному архіві Києва відбудеться виставка архівних документів “До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні”.

Крім цього, цього дня о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв голодоморів, а також буде проведено всеукраїнську акцію “Запали свічку”. У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування пам’яті загиблих співвітчизників і встановити свічку на підвіконні.