Затонулий в Одесі танкер міг бути задіяний у контрабанді нафти, – ЗМІ

Танкер Delfi, який сів на мілину в Одесі в ніч на 22 листопада, міг бути задіяний у контрабандної перевалки нафтопродуктів.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська“.

За даними видання, бункерувальник стояв там, де його не могла дістати морська охорона Держприкордонслужби.

“Ночами до судна підходили інші танкери, перекачивавшие в його ємності нафтопродукти, які згодом переправлялися малими партіями на берег – на катерах, баркасах та інших подібних плавзасобах”, – йдеться в повідомленні.

Саме з цим, вважають джерела видання в правоохоронних органах, пов’язано тривале перебування бункерувальника у відкритому морі, мінімальний склад екіпажу, небажання капітана евакуюватися, а також затвердження компетентних органів з приводу відсутності “незаконного і шкідливого для екології вантажу”.

Також журналісти стверджують, що екіпаж танкера знав, чим займається. Саме тому моряки відмовлялися покинути борт терпить лихо судна.

Відзначається, що далі співробітники АМПУ та інших служб встановлять, якщо дозволить штормове море, бонові загородження, локалізувавши розлив нафтопродуктів.

“Через пару днів, коли буря вщухне, з Чорноморська прибуде плавучий кран Богатир. Судно сдернут з хвилеріза, залатають пробоїни і відкачають воду, після чого відбуксують в той же Чорноморськ, де він продовжить гнити вже в якості речового доказу по кількох кримінальних проваджень”, – пише видання.