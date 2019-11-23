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У Курську відбулося друге за добу відключення теплопостачання та гарячого водопостачання.

23.11.2019

В Курске произошло второе за сутки отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Відключення теплопостачання та гарячого водопостачання відбулося в Центральному окрузі Курська, повідомляє “Інтерфакс” з ссылкоцй на ГУ МНС по регіону.

“У зону відключення потрапили 8 вулиць. Всього 159 багатоквартирних житлових будинків з населенням близько 20 тис. осіб”, – йдеться в повідомленні.

Це вже друга за добу комунальна аварія в Центральному окрузі Курська.

Напередодні вночі теплопостачання та гарячого водопостачання вже відключалися у тому ж Центральному окрузі Курська . У зону відключення потрапили 72 багатоквартирних житлових будинків з населенням 15 738 осіб. В 10:00 п’ятниці була відновлена подача тепла. У Курську ввечері в п’ятницю температура повітря мінус 7 градусів.

 

 

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