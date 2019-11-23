Апеляційний суд залишив без змін вирок екс-бійцям “Торнадо”

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у кримінальному провадженні стосовно колишніх бійців батальйону МВС України “Торнадо”.

Про це інформує прес-служба суду.

Згідно з повідомленням, вирок Оболонського районного суду міста Києва від 7 квітня 2017 року щодо Онищенко Руслана Ілліча, Глєбова Максима Валерійовича, Гульчука Бориса Павловича, Демчука Андрія Несторовича, Иваша Романа Юрійовича, Куща Микити Володимировича, Свиридівського Микити Васильовича, Шевченка Юрія Миколайовича, Ляшука Данила Олександровича, Цукура Миколи Володимировича, Холоду Іллі Івановича і Пламадялы Анатолія Миколайовича залишено без змін.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 2 грудня в 11:00.