Україну підморозить: синоптики дали свіжий прогноз погоди на суботу

23 листопада, в суботу, на більшій частині території України встановиться суха і морозна погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Винятком стані Захід і Південь України, де в цей день буде найтепліше, а на Закарпатті до того ж піде дощ.

Вдень стовпчики термометрів в цих регіонах покажуть від -1 до +11 градусів (на Закарпатті – від +9 до +11, а вночі температура повітря опуститься до -7 градусів морозу (на Закарпатті нічна температура складі від +5 до +7 градусів тепла).

На півночі і в центрі вдень буде від 0 до -3 градусів морозу, а в нічний час доби: від -6 до -9 градусів з позначкою “мінус”.

Найхолодніше буде на Сході країни. Вдень стовпчики термометрів там замруть на позначці від 0 до -2 градусів морозу. Вночі в окремих областях температура опуститься до -12 градусів нижче нуля.