У ВМС повідомили подробиці рятувальної операції на танкері в Одесі

Військові повідомили подробиці рятувальної операції, в ході якої трьох членів екіпажу танкера Delfi доставили на берег.

Про це 22 листопада повідомила прес-служба Військово-морських сил ЗСУ в Facebook.

У ВМС нагадали, що в ніч з 21 на 22 листопада танкер під прапором Молдови в некерованому стані віднесло у відкрите море, після чого розпочалися заходи з порятунку екіпажу.

“У зв’язку з поганими погодними умовами не було можливості застосувати вертоліт, також не можна було підійти до місця події рятувальними катерами морської пошуково-рятувальної служби. Більш того, судно знаходилося в аварійному стані”, − розповів начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС Олексій Нестеров

За його словами, враховуючи всі обставини було прийнято рішення протягнути до корабля “канатну дорогу”.

“Тобто водолаз проплив у холодній штормовий воді, завів направляючий кінець за судно, доставив рятувальні жилети для оптимального забезпечення екстреної евакуації екіпажу”, − уточнив начальник пошуково-рятувальної служби.

Після цього кожного моряка з допомогою водолазів-рятувальників по тросу транспортували на берег у крижаній штормовий воді, де вже чекали медики.

Як підкреслив Нестеров, найскладнішою стала евакуація капітана судна, який на той час уже втратив свідомість.

У рятувальній операції брали участь військовослужбовці Водолазної школи і пошуково-рятувального дивізіону ВМС ЗСУ разом з представниками ДСНС та водолазами аварійно-рятувальної служби міста Одеса.