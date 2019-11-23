Не поспішайте викидати: зроблено важливе уточнення про скасування трудових книжок

Трудові книжки, які уряд обіцяє скасувати в Україні вже в недалекому майбутньому, потрібно зберігати тим українцям, які мали трудовий стаж до 2000 року.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в уряді написали законопроект і постанову про скасування обов’язкових трудових книжок, і документи вже в роботі.

За словами Дубілета, після 2000 року всі відомості про застраховану працівника вже є в електронній формі.

«Наша ініціатива полягає не в тому, щоб відмовитися, скасувати трудові книжки. Ми говоримо, що вони є опціональними. Насправді багато людей кажуть, що мені ця трудова книжка не потрібна. У мене трудовий стаж з 2000 року. Я довіряю, щоб все було в електронній формі», — сказав міністр в ефірі телеканалу ZIK.

Трудові книжки вже намагалися скасувати в Україні в 2015 році. Тоді з ініціативою виступило мінекономіки, але до реалізації проекту не приступили.