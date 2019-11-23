Стало відоме ім’я ще одного сирійського ката з ПВК «Вагнера»

Вдалося ідентифікувати ще одного ката з числа російських найманців приватної військової компанії «Вагнер» в Сирії. Про це заявив волонтер InformNapalm Михайло Кузнєцов.

Він пише, що на відеозаписах страти сирійського військового, які були опубліковані раніше, звучать позивні російських найманців — «Вовк» і «Памір».

«Про одного військового злочинця з позивним «Вовк» ми колись писали. Це Апостол Владислав Іванович, громадянин РФ і Республіки Молдова, 13.01.1988 р., уродженець: Молдови, Флорештский район, сел. Читулешть», – написав Кузнєцов.

Він додав, що наймит брав участь в агресії на Донбасі разом з російськими бойовиками.

«Був знищений 7 лютого 2018 року ВПС США при атаці на завод CONOCO. Імовірно, це він орудує молотом на відеозаписах», – написав Кузнєцов.