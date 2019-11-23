Анатомія чуток: репресивний пакет доставлений

Кремль виконує чіткий план — усунути будь-які можливі несподіванки на виборах 2021 та 2024 років.

«Правляча партія» або «партія влади» — як тільки не називають єдиноросів. У реальності ж вони найчастіше виступають як просто машина для голосування в Держдумі і регіональних парламентах, важелями якою управляють в президентських і місцевих губернаторських адміністраціях.

Однак після того як Кремль твердо вирішив, що «Єдина Росія» залишиться головним представником російської влади на майбутніх у 2021 році на виборах у Держдуму, навколо цієї партії і всередині неї почалися цілком реальні дискусії.

Що робити з «ведмедями»?

Напередодні з’їзду колишній радник спікера Держдуми В’ячеслава Володіна, директор Інституту розвитку парламентаризму Олексій Чадаєв, разом із Всеросійським центром вивчення громадської думки презентував дослідження, присвячене ставленню росіян до «партії влади». Документ відразу був розкритикований частиною експертного співтовариства за неконкретність і тенденційність. Наприклад, за те, що респонденти ВЦВГД, відповідаючи на одні і ті ж запитання соціологів, явно вкладали зовсім різні значення словосполучення «партія влади».

Втім, судячи по коментарям авторів документа, їх це не схвилювало. Свою доповідь вони готували, як ходять чутки, за прямим замовленням президентської адміністрації — з метою показати, що «Єдина Росія» практично не має альтернативи, тому що саме таку партію більшість росіян хочуть бачити в Держдумі. Зрозуміло, із застереженнями, що вона повинна бути менш бюрократичною, більш ефективної і т. д. тобто, кажучи радянським казенною мовою, треба «позбутися окремих недоліків».

Це, фактично, обґрунтування того курсу, який адміністрація президента і вибрала восени 2019 року як центрального для підготовки до виборів 2021 року. До цього, однак, експерти говорили, що у Кремля просто немає вибору. «Ховати» єдиноросів від виборців під личиною одномандатників-самовисуванців не виходить, замінити ЕР на нову партію влади — просто не встигають. Перетворити «Єдину Росію» в звичайну партію, зробивши ставку на союз кількох підконтрольних Кремлю сил, теж не виходить. Тепер же це вимушене рішення піднесено як успіх. Росіяни хочуть саме «Єдину Росію», і партія повинна відповідати їх очікуванням.

Щоб на виборах не випадково вийшло накладок, влада вже зараз включили адміністративний ресурс і зобов’язали всіх губернаторів-єдиноросів особисто очолити партійні відділення. Відсидітися під кущем не вийде ні в кого — кожен повинен пожертвувати частиною своєї репутації, щоб забезпечити впевнену перемогу «Єдиної Росії».

Коаліція іноземних агентів

У той же час, в Держдумі єдинороси продовжують перевиконувати кремлівський план по закручуванню законодавчих гайок. Так званий «закон Яндекса» його автор відкликав «для правки», після того, як найбільший російський інтернет-холдинг сам запропонував державі спосіб встановлення над ним контролю. Але в запасі у депутатів залишалося чимало інших репресивних ідей.

За одне засідання 21 листопада вони прийняли в третьому читанні відразу чотири з них. По-перше, ввели багатомільйонні штрафи за відмову операторів різних комунікаційних інтернет-систем, начебто WhatsApp або Telegram, від передачі ФСБ ключів шифрування листування користувачів. Попутно встановивши штраф за відмову від перенесення в Росію баз даних користувачів.

Крім того, адвокатам, раніше позбавленим статусу з «непристойним причин», заборонили виступати представниками в судах, що окремі «системні опозиціонери» в Держдумі сміливо назвали «забороною на професію». Попутно Дума зобов’язала всіх ритейлерів встановлювати перед продажем на телефони «російське програмне забезпечення», тим самим доповнюючи контроль над комунікаціями громадян.

Нарешті, в третьому читанні були прийняті поправки в закон «ПРО ЗМІ», які вводять в Росії поняття іноземного агента — фізичної особи, а також ЗМІ-иноагенты зобов’язують створити протягом місяця спеціальне юрособа в Росії, яке і буде відповідати за їхнє мовлення, навіть якщо мова йде про іноземні медіа.

Ходять чутки, що всі ці законопроекти займалася адміністрація президента, яка старанно і чітко контролювала іл прийняття. Це новий «репресивний пакет», на кшталт «пакету Ярий», який повинен все до тих же виборів 2021 року і наступним за ними президентських виборів 2024 року, вирішити проблему встановлення повного контролю Кремля над інформаційним простором в Росії. В рамках плану по мінімізації можливостей політичної опозиції і розгрому громадських організацій і НКО, навколо яких могли б об’єднатися протестно налаштовані громадяни.

Ну а за час, що залишився до виборів громадянам повинні пояснити, що партія, яку вони хочуть вибрати — це «Єдина Росія», так що не треба більше нічого шукати, альтернатив все одно немає.