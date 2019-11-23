WADA рекомендувала позбавити статусу РУСАДА.Росії загрожує відсторонення від олімпіади в Токіо.

Комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому позбавити статусу відповідності Російське антидопінгове агентство (РУСАДА)

Рішення з цього приводу виконком WADA буде обговорювати на засіданні в Парижі 9 грудня, йдеться на сайті агентства.

WADA відновив статус РУСАДА через три роки після відсторонення через допінговий скандал восени 2018 року. Однією з умов було надання WADA даних московської антидопінгової лабораторії. У січні РУСАДА виконало його і передало всесвітнього агентству свої дані. Проте пізніше Росію запідозрили в тому, що в базі даних московської антидопінгової лабораторії були зміни, які могли свідчити про нових спробах приховати правду про вживання заборонених препаратів.

Позбавлення РУСАДА статусу відповідності може призвести до усунення російської збірної від участі в літньої Олімпіади 2020 року в японському Токіо.