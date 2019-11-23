Розвідка США звинуватила Путіна у спецоперації проти України: скандальне розслідування

Російська Федерація проводила багаторічну спецоперацію, намагаючись перекласти провину за втручання у вибори Сша в 2016 році на Україну.

Про це пише видання The New York Times, відзначаючи, що в цьому замішаний особисто президент Росії Володимир Путін, який поширював дезінформацію, «почавши публічно висувати брехливі теорії».

У матеріалі йдеться, що розвідка США знає, що з 2017 року Росія поширює реальні факти і вигадки, що склалася думка ніби Україна, а не Кремль відповідальний за зломи комп’ютерів Демократичної партії і інші спроби втручання.

Відзначається, що в Штатах вважають, оскільки до України були претензії щодо втручання у вибори, то спецоперація росіян вдалася. При цьому американські спецслужби вважають, що з наближенням президентської кампанії в США Москва «може подвоїти зусилля».

У матеріалі йдеться. що звинувачення України будуються на заявах всього кількох українців, які відкрито критикували Дональда Трампа в 2016 році. Однак ця критика – лише «точкові удари по порівнянні з втручанням Москви», коли Путін наказав військовим і розвідувальним органам проводити широку кампанію впливу на американські вибори.

NYT пише, що спецслужби РФ передавали певну інформацію «впливовим росіянам і українцям, які використовували ряд посередників (олігархи, бізнесмени та їхні партнери), щоб донести до американських політиків і навіть деяким журналістам, які, ймовірно, не знали про походження цих матеріалів».