У Зеленського роз’яснили, за що хочуть карати журналістів

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що основна частина ідеї законопроекту про захист інформаційного простору є інструментом саморегулювання.

«З’являється організація — об’єднання журналістів — яка, наприклад, буде видавати журналістські картки, що посвідчують статус журналіста. Або позбавляти цього статусу… Вона буде виносити рішення про маніпулятивність, про ступінь маніпулятивності », — розповів політик.

Також міністр зазначив, що ці рішення будуть деякою мірою впливати на медіаринок.

«Ступінь цього впливу буде визначатися в тому числі тим законодавством, яке ми разом будемо розробляти. У нас є якесь бачення, але його доповнить професійне співтовариство», — підкреслив міністр.

Бородянський раніше виступав з ініціативою запровадження кримінальної відповідальності для діяльності журналістів, наприклад за маніпулювання інформацією.

Крім того, осторонь від врегулювання діяльності ЗМІ та медіа в Україні не залишився і український гарант Володимир Зеленський, він дав зазначенням Кабінету міністрів розробити відповідний законопроект вже до кінця року.