Зеленський з дружиною поклали пам’ятні колоски біля монумента жертвам Голодомору

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Зеленские поклали пам’ятні колоски скорботи біля монумента жертвам Голодомору. Він знаходиться на Михайлівській площі в Києві.

Президентське подружжя вшанувала пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що в суботу, 23 листопада, о 16:00 в Україні оголошується всенародна хвилина мовчання. Після цього по всій країні проходить акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам’ятників жертвам.