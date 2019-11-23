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«Ще один долб**б!» Крутий і Басков влаштували бійку

23.11.2019

Композитор Ігор Крутой і співак Микола Басков влаштували бійку прямо на підлозі.

Відповідний момент зняв на камеру російський артист Сергій Лазарєв, який поділився роликом на своїй сторінці в Instagram

«Любий фінал ювілейного концерту Ігоря Крутого в Мінську! Учасники бійки: Ігор Крутой та Микола Басков. Шок! Свідки бійки: Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Ані Лорак і Жасмин», – пояснив Він.

Так, Крутий і Басков «каталися» по підлозі і голосно один на одного кричали. З-за чого саме стався цей інцидент, не розкривається. Чутно тільки, як під жіночі крики Микола кричить, що подарує композитору ще одну якусь річ.

Коли Басков побачив, що Лазарєв знімає все це на відео, він прокричав, брудно вилаявшись: «Іди звідси, ще один долб**б».

Увага! Відео містить нецензурну лексику! (18+)

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