Розбився в Києві «Порше» управляла п’яна 19-річна співзасновник шахти

За кермом елітного позашляховика, який потрапив учора в серйозне ДТП в центрі Києва, була п’яна 19-річна Евтягина Владислава з компанією друзів.

Про це повідомляє «Київ Оперативний»/

Зазначається, що коли водій спускалася вниз по Старонаводницькій, вона не змогла утримати машину, так як це був не просто Porsche Macan, а більш потужна версія R4. Згодом алкотестер показав у її крові 1,43 проміле.

Також відомо, що на місце ДТП прибули друзі п’яної компанії і спробували відкупитися за 100 доларів від власника «Лади», яку зачепив «Порше».

«Через деякий час на місце приїхали друзі бухий компашки на елітному коритце з номером AH3333**, зняли номерні знаки з Porsche і намагалися відкупитися 100$ від власника «Лади». Дарма старалися. Ми знаємо і всім розповімо, тому що не все в цьому світі вирішують брудні бабки», — йдеться в повідомленні.

За даними «Києва Оперативного», за кермом автомобіля перебувала Владислава Евтягина, 2000 року народження, яка є співзасновником ТОВ «Шахта ” Петровська».





