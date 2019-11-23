Настя Каменских выложила откровенное фото в одном джемпере

Одна из самых успешных певиц Украины и молодая жена, Анастасия Каменсикх опубликовала на своей странице в социальной сети Интсграм снимок, на котором продемонстрировала новую прическу. Об этом пишут средства массовой информации.

Дело в том, что девушка часто радует своих фанатов экспериментами не только в творческом плане, но и во внешнем. На новом снимке, который девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм это прекрасно видно.

Настя Каменских на снимке стоит в студии музыкального канала Music Box в светло-голубом свитере свободного кроя, с глубоким декольте. Оно прекрасно подчеркивает все достоинства певицы. Кудрявые волосы собраны в высокий хвост, а на лице у Насти обворожительная улыбка, которая сводит с ума мужчин.

Певица отметила, что она с удовольствием всегда приходит в гости к Music Box, и судя по фотографии девушки, это действительно так.