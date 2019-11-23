У Зеленського завершують підрахунок озброєння РФ в Криму

Представництво президента України в окупованому Криму заявило про завершення процесу аналізу і підрахунку кількості російського озброєння на території автономної республіки.

Про це розповів керівник відомства в АРК Антон Кориневич кореспонденту lb.ua.

«Думаю, найближчим часом опублікуємо цю інформацію і будемо обговорювати це питання з органами державної влади та міжнародними партнерами. Наприклад, на кораблях Чорноморського флоту (Росії – КР) є крилаті ракети «Калібр», на території півострова розміщені берегові ракетні комплекси «Бал», «Бастіон», говорять про «Іскандери». Будемо сподіватися, що після подання цієї інформації міжнародним партнерам, санкції і тиск рано чи пізно дадуть результат», – пояснив чиновник.

Крім того, Кориневич розповів про плани президента України Володимира Зеленського щодо повернення Криму. За словами голови відомства, на даний момент йде розробка стратегії в цьому напрямку.

«Розробляємо стратегію. Майданчиком для цього є робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, входить до складу Комісії з питань правової реформи при президентові», — пояснив він.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок повідомляв, що за підрахунками за осінній період 2019 року, на території анексованого Криму знаходиться 31,5 тисяч російських військових, близько 1 000 військової техніки (танки, бойова артилерія, військовий флот, авіація). За попередніми підрахунками кількість військ РФ і бойових озброєнь буде лише збільшуватися в майбутньому, так на стан 2025 року воно збільшиться в півтора рази.