Ахметов опустив ціну долара. Що буде з курсом наступного тижня

Курс долара знизився на 6 копійок після невеликого дводенного подорожчання: 22 листопада міжбанк закрився в рамках 24,10-24,12 грн/$.

На готівковому ринку американська валюта подешевшала в середньому на 5 копійок: на продаж — до 24,25-24,35 грн/$, на купівлю — до 24,05-24,10 грн/$.

Нацбанк сьогодні придбав звичні $30 млн за 24,15 грн/$. А обсяг безготівкових торгів був невеликим — $100 млн. звичні для п’ятниці масштаби: до кінця тижня активність на міжбанку стихає, і банки намагаються перед вихідними залишатися в гривні: щоб побільше заробити на депозитних сертифікатів Нацбанку, який налічує ставку не лише будні, а й за суботу-неділю.

Тим не менш скарбники відзначили активізувалися продажу долара компанією «Метінвест» Ріната Ахметова. Знадобилося гривня, і вона активніше конвертувала свій валютний запас. Продовжував продавати долар і державний «Нафтогаз», хоча діяв вже не так жваво, як в попередні дні. Кого було непомітно — це іноземців, від яких чекають покупок в майбутній вівторок, 26 листопада, чотирирічних гривневих держоблігацій Мінфіну.

«Обсяг розміщення довгострокових паперів не дуже великий (тільки 2,5 млрд грн), і через зростання конкуренції на папери, учасники аукціонів Мінфіну стали частіше «пролітати» з покупками ОВДП. Бо не хочуть ризикувати — заздалегідь продавати долар під папери. Робитимуть це вже по факту, коли їм підтвердять придбання облігацій. Тобто вже в середу», — пояснив зміну поведінки фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Раніше середи нового помітного зміцнення гривні експерти не прогнозують.

«Швидше за все, у понеділок, 26 листопада, міжбанк буде відкриватися в широкому діапазоні — 24,08-24,18 грн/$. Однак у нове глибоке зміцнення гривні вже не вірю, більше — в бічний тренд. Адже досі незрозуміло, що буде з МВФ, і наступного тижня очікуються досить великі виплати бізнесу з ПДВ. Звичайно, валюта може зайти під купівлю ОВДП. Однак потрібно розуміти, що обсяг розміщення держоблігацій очікується на рівні 2,5 млрд грн, а з ПДВ може зайти до 10 млрд грн. Велика цифра буде гуляти. Так що більше схоже на те, що валютний курс залишиться поруч з поточними значення або навіть трохи підніметься вгору. Звичайно, якщо не трапиться якихось несподіваних валютних продажів з боку великих корпорацій», — проаналізував найближчі курсові перспективи начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

Трохи вище виявився курсовий прогноз директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний — 24,10-24,20 грн/$.