Біля берегів Малайзії затримали судно з українцями

Управління морської поліції Малайзії (MMEA) затримала судно з 23 членами екіпажу, серед яких є громадяни України.

Про це 23 листопада повідомляє місцеве видання The Star.

Затримання відбулося біля східного узбережжя Джохора.

“Всі 23 члени екіпажу були затримані після того, як вони не змогли показати дозвіл на вхід від адміністрації порту. Члени екіпажу є росіянами і українцями у віці від 21 до 68 років”, – сказав директор відомства.

Двоє членів екіпажу були передані працівникам Управління для подальшого з’ясування обставин. Справа розслідується за статтею “якоріння без дозволу”.

Затримання судна підтвердили в посольстві Росії. За їх інформацією, на борту знаходилися один росіянин і 22 громадян України. Причиною затримання стала відсутність дозволу на якірну стоянку суховантажу New Orion, який ходить під прапором Ліберії, пише “Інтерфакс”.

У разі визнання винними, їм загрожує штраф від 24 тисяч доларів США або до 2 років позбавлення волі, пише малайзійське видання.