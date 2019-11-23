Активісти просять оприлюднити дані по лікарняним Кулика

Активісти «Міжнародного Антикримінального альянсу» зажадали від Офісу Генерального прокурора та особисто генпрокурора Руслана Рябошапки дати відповідь щодо одночасного тривалого перебування прокурора Костянтина Кулика на лікарняному і проведенням їм процесуальних дій в Офісі Генерального прокурора.

Про це повідомляє 112.ua.

Зокрема, голова ГО «Міжнародний Антикримінальний альянс» Богдан Воронцов вважає, що Генеральний прокурор маніпулює інформацією прокурора Костянтину Кулику, який нібито перебуває на лікарняному. «Дивні чудеса відбуваються в Генеральній прокуратурі. Вже відомий своїми корупційними справами прокурор Костянтин Кулик ховається від проходження тестів в новий офіс Генпрокурора та розслідування щодо незаконності його житла на лікарняному. Але чим хворіє прокурор і яка установа виписала йому лікарняний, ми так і не дізналися, незважаючи на запити, зроблені в ГПУ. Вже кілька тижнів Кулик не з’являється на роботі, не відповідає на запитання преси, але за деякими його справах йдуть процесуальні дії. На думку активістів, це може свідчити про те, що напередодні звільнення Кулик намагається підчистити справи, щоб відпрацювати вже зароблене», – заявив Богдан Воронцов.

«Ми подаємо звернення з проханням надати нам документи, з якого по який час і ким був виданий листок тимчасової непрацездатності Кулика. Як мені вчора стало відомо, що пан Кулик підписує процесуальні документи незважаючи на те, що він досі на лікарняному. Тобто такого бути не може. Це нелегітимно», – підкреслив Воронцов.





Нагадаємо, що в четвер мер Києва Віталій Кличко і Нацполиция пообіцяли перевірити незаконне житло прокурора Костянтина Кулика, про який розповіли журналісти-розслідувачі «Бігус Інфо». Їм вдалося знайти елітний комплекс в центрі столиці, в якому Кулик незаконно надбудував ще один поверх. При цьому все нерухоме майно Кулик оформив на цивільну дружину, з якою нібито не живе, але у них в псевдо «розлучення» з’явилися спільні діти.





«У нього є дві квартири в цьому РК на останньому поверсі. Вони і так вже більше 400 кв метрів. За ринковою вартістю ці квартири коштують більше мільйона доларів. Однак йому було мало. Він добудував собі цілий поверх 14-тий в цьому ЖК», – заявив голова ГО «Міжнародний Антикримінальний альянс» Богдан Воронцов. «Аби привернути увагу відповідних державних органів до цієї проблеми і для того, щоб не дати пану Кулику і далі жити за наш рахунок, ми звернулися з завлниями у відповідні органи», – зазначив активіст ГО «Міжнародний Антикримінальний союз» Максим Кузнєцов. Далі активісти збираються відвідати засідання профільного парламентського комітету, щоб ця ситуація набула розголосу і Кулику не вдалося уникнути відповідальності.



