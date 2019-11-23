Податки платив? Арахамию викрили в нахабній схемою кидалова

Голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамию викрили у створенні ланцюжка фейкових компаній для відмивання коштів в США.

Разоблачающая інформація з’явилася в телеграм-каналі «Темний лицар», який пов’язують з мажоритарниками СН Олександром Дубинським або Максимом Бужанским. За даними автора, ланцюжок незаконної діяльності Арахамии тягнеться ще з 2002 року.

«У 2002 році у США чоловік на прізвище David Braun засновує компанію Artvertex, яка продає шаблони сайтів», – сказано в повідомленні.

Автор телеграм-каналу називає компанію «кидальной» і наводить докази – у неї лише одна зірка рейтингу, що є найгіршою оцінкою.

Також у відгуках клієнти погрожують, що поскаржаться в прокуратуру на обман, що призводить до подальшого продажу компанії.

«І тільки потім офшор з британських Віргінських островів Callaway Alliance, Inc починає заправляти сайтом templatemonster.com замість проданого artvertex. З 2014 року вже не David Braun, а відомий нам David Arakhamia засновує контору JETIMPEX INC з директором фунтом і собою-президентом. При цьому невідомий чоловік (реєстр закритий) в Британії створює Jetimpex, LP (через яку йдуть всі платежі на TemplateMonster)» – зазначається в телеграм-каналі.

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У зв’язку з цим, автор телеграм-каналу задає Арахамии три питання: