Тимошенко: потрібно визнати, що українці помилилися зі своїм вибором

Президент Зеленський та його парламентсько-урядова більшість довели свою некомпетентність та неспроможність забезпечити в Україні зміни, яких чекали люди. Настав час для негайних дій.

Про це заявила напередодні увечері Юлія Тимошенко в програмі «Голос народу» на телеканалі «112. Україна», передає прес-служба «Батьківщини».

«Руйнується система державного управління. У парламенті балаган, іноді незрозуміло — це цирк, або бордель.

Так країною не керують. Це треба негайно зрозуміти і припинити таку історію, тому що потім нам ніхто не допоможе», — заявила лідер “Батьківщини».

На думку політика, прийняті пропрезидентською коаліцією рішення доводять, що сьогодні реалізується сценарій колонізації України.

Роздержавлення стратегічних підприємств, висновок газотранспортної системи з під контролю Кабміну, розпродаж землі іноземцям — це свідчення того, що невіглаством нинішньої влади користуються транснаціональні корпорації.

«Сьогодні фактично йдеться про атаку великих фінансових організацій з-за кордону на наш суверенітет», — пояснила народний депутат.

Лідер «Батьківщини» нагадала, що пропонувала президенту стратегічний план відродження країни та допомогу в його втіленні.

Але замість того, щоб керуватися національними інтересами, глава держави вирішив покладатися на міжнародних шахраїв. Тому партія перейшла в опозицію.

«Питання про ринок землі був останньою краплею. Україна більше не є суб’єктною, вона втрачає свою суверенність. Наш перехід в опозицію — відповідь на те, що держава в турборежимі початок рухатися до стану нової колонії. Так країною керувати не можна, треба негайно змінити курс», — обурилася лідер партії.

Україна не має часу і запасу міцності, щоб займатися самообманом, — переконана лідер «Батьківщини».

Потрібно визнати, що люди помилилися з вибором і якомога швидше виправляти ситуацію, заручниками якої вони стали.

«Ми повинні негайно діяти. Треба відкинути всі ілюзії і серйозно працювати над тим, щоб влада змінилася не через п’ять років, а негайно.

Наше право — робити все, щоб захистити своє життя і життя своїх дітей. Не зробимо цього — будемо винні», — підсумувала Юлія Тимошенко.