У Непалі леопарди полюють на дітей

Леопарди протягом 18 місяців тримають в страху жителів непальської села Бхану. Хижаки за цей час розтерзали шістьох дітей, ще семеро отримали поранення.

Останній напад стався місяць тому. Леопард схопив семирічного хлопчика, протягнув його кілька сотень метрів і загриз. До цього хижак убив трирічну дитину, яка гралася біля будинку.

Жителі села змушені більшу частину часу проводити в закритих будинках, оскільки бояться нападів тварин. Найнебезпечніший період настає після заходу сонця, коли леопарди виходять на полювання.

Експрес-інформація по країні

Непал (Федеративна Демократична Республіка Непал) – держава в Південній Азії.

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Столиця – Катманду

Найбільше місто – Катманду

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 140 800 км2 (94-я в світі)

Населення – 28,51 млн чол. (46-я в світі)

Офіційний мову – непальської

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,548 (145-я в світі)

ВВП – $19,38 млрд (108-я в світі)

Валюта – непальська рупія

Межує з Індією, Китаєм

Влада муніципалітету і місцеві жителі намагаються впоратися з проблемою, влаштовуючи облави і раставляя пастки. За жовтень-листопад у них потрапили три леопарда — два самця і самку. Експерти стверджують, що полювання на дітей, швидше за все, влаштовують самки леопарда, тому сподіваються, що після затримання одного з них напади на людей припиняться.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», причиною нападів диких тварин на людей, на думку експертів, є зміна звичного середовища їхнього проживання. Із-за вирубки лісів і глобального потепління тварини, які є природною здобиччю хижаків, йдуть на інші пасовища, їх чисельність скорочується. У підсумку вони вибирають людей. Нещодавно з такою ж проблемою зіткнулися на заході Уганди, де голодні шимпанзе полюють на дітей.

За матеріалами «Кореспондент»

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