Під Полтавою сталося криваве напад на сімейну пару

У Кобеляцькому районі Полтавської області жорстоко порізали ножем подружжя.

40-річний чоловік та його 42-річна дружина стали жертвами 34-річного молодика. Він дружив з подружжям. Коли останній раз прийшов у гості, жорстоко розправився зі знайомими — порізав їх ножем. Постраждалих госпіталізовано в Кобеляцької районної лікарні, зараз вони знаходяться в реанімації у важкому стані.

Поліцейські затримали підозрюваного. З місця злочину вилучили речові докази. «Кобеляцкому Різнику» инкреминируют замах на умисне вбивство двох і більше осіб. Мотиви скоєного правоохоронці з’ясовують.