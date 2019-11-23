Михайло Подоляк: “День народження страуса”

Це ж так просто, правда? Невелика криза, жорстка інформація, вбивчий компромат – і відразу голову в пісок. Відморозитися. Проігнорувати.

Зробити вигляд, що нас це взагалі не стосується. Пройти повз. Пореготати над ким/по дрібниці). Запив видосик про майбутнє. Круті хлопці. Вміють тримати удар. Не бояться відповідати за слова. Це все про партію влади…

… Спочатку були карколомні загрози. Зараз почнемо всіх шугать, перевіряти, детектить, тягати по судах/наслідків. Почнемо жорсткі посадки. І?Потім стався Годунок, який «чорт» і який навіть не злякався грозного президентського рику. Ще пізніше – Іванчук, якій «поставили» все тим же крутим президентським словом будувати дорогу. Але який публічно послав подалі це «вменение». І вже тоді стало ясно, що хлопці можуть тільки погрожувати і гэгать. Як у класичних вуличних бійках, де завжди є такий крутий сміливець, на словах всіх задирающий і понтящийся, але відразу після початку швидко сникающий і зникаючий. У нас виявилося ще гірше…

… Десятки криз, прямих і фактурних звинувачень, дивних і безглуздих зашкваров з членами великої президентської команди. Корупція, ескорт у ВР, насильство неповнолітньої, купівля посад etc. І завжди одне і теж у відповідь. Боягузливий мовчання, яке викликає презирство. Я навіть не кажу про те, що немає якоїсь/загальної матриці, як професійно реагувати на кризи.

Але навіть просте журналістське звернення до видним членам правлячої команди – спікера, прем’єра, голови фракції, генпрокурора, голів комітетів, радників – незмінно натикається на класичне страусине: «я не буду нічого коментувати; нам потрібно отримати більше інформації; і взагалі давайте трохи почекаємо». Почекаємо чого? Поки спробуєте придумати ще більш незрозумілу виправдувальну версію? І чому не можна відразу отримати всю інформацію від компетентних органів, як тільки виникає конкретний криза? Чи не зрозуміло, що це стане предметом інтересу з боку суспільства?

… Далі ще гірше. Хлопці починають морозитися, падати на невизнання, червоніти/потіти і так швидко бігати очима. Будь-яка криза блискавично викликає острах. За Єрмаку і Богдану? Треба перевірити – не фейк чи. За Корявченко і Кривому розі – давайте почекаємо. По трухановому будинку Ткаченко – ігнор. За Іванисову – «не, це фейк», який виявляється зовсім не фейком, а брудним дном. І так по всіх пунктах… тобто проблема навіть не в тому, що майже на кожному новому обличчі» фунт лиха висить з минулого. Але в тому, що удар тримати не можуть. Що всі їх хвастощі виявилося саме… фейком. Понтовым, але пустопорожнім таким словом. І що бити їх будуть все більше і більше, тому що боягузливі. І що немає ніяких служб безпеки. І що будь-крутий криза розірве цю команду на шматки, загнавши по щілинах від страху і визжания).

Таке, на жаль, справжнє нутро цих хлопців. Не тільки мало професіоналізму, так ще й статус страусиний…

Михайло Подоляк