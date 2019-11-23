Під Києвом викрали і жорстоко катували чоловіка паяльником

Сьогодні, 23 листопада, в Переяславі Київської області троє чоловіків викрали і жорстоко катували чоловіка паяльником.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Чоловік 1981 року народження перебував у гаражі, коли туди увійшли троє осіб у балаклаві і камуфляжі. В очі потерпілому вони речовину розпорошили з балончика, а потім силоміць заштовхали жертву в багажник свого авто.

Потім нападники вивезли потерпілого за міську межу, в поле, де били його і обпалювали паяльною лампою. Після тортур чоловіка залишили вмирати там же.

Постраждалого вдалося знайти і госпіталізувати. Він отримав переломом щелепи, численні забої та опіки ніг.

За інформацією поліції, одним з підозрюваних є місцевий мешканець 1976 року народження, який був затриманий для допиту. Особи інших нападників і мотиви злочину в рамках досудового слідства поки встановлюються.