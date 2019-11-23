ДБР розшукує підполковника СБУ, який шпигував для Росії

Підозрюваного у державній зраді, дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів підполковника СБУ оголосили в розшук.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Кримінальне провадження розпочато 5 січня 2018 слідчими СБУ, а 1 лютого 2019 р було передано в ГБР.

Досудовим слідством встановлено, що співробітник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами РФ збирав і передавав інформацію з обмеженим доступом, у тому числі, складові державну таємницю.

Офіцер виїхав до Білорусі в 2017 році і в Україну з тих пір не повертався. Кримінальне провадження проти нього розпочато в січні 2018 року СБУ. В ГБР його матеріали були передані в лютому 2019 року.

«Зараз підполковник СБУ оголошений у розшук і, в разі його появи на території України, буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу», — йдеться в повідомленні.