Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв виправив декларацію за 2017 р. «Забув» вказати доходи дружини Марії Єфросиніної

22 листопада 2019 р голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв опублікував виправлену декларацію про доходи за 2017 р.

В новому варіанті документа чиновник виключив з розділу «члени сім’ї» батьків.

У підсумку в виправленої декларації «зникли» доходи і майно його батька і матері, в т ч квартири, земельні ділянки та автомобіль BMW.

При цьому чиновник додав, що мав корпоративні права ТОВ «Спортивно-комерційний баскетбольний клуб «Инпромсервис-будівельник «Київ».

Додалися також доходи, отримані його дружиною Марією Єфросиніною, — соцвиплати 7,2 тис грн, страхові виплати від СК «Уніка» 99,9 тис.

Виправлена декларація, швидше за все, подана після перевірки НАПК.

Цікаво, що в тій же декларації за 2017 р чиновник «помилився» у номінальної вартості ОВДП на 840 тис грн. Але не вніс виправлення.

У декларації за 2018 р Хромаєв неправильно вказав номінальну вартість облігацій на 6,2 млн грн, що тягне за собою кримінальну відповідальність за ст 366-1 ККУ «Декларування недостовірної інформації».

У НАПК, схоже, цього «не помітили».

Олексій Комаха для сайту dubinsky.pro