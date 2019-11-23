У Зеленського заявили про запуск «паспорта в смартфоні»

В Україні на початку 2020 року почнуть впроваджувати паспорта в електронному форматі.

Ця задача стоїть у планах Міністерства цифрової інформації на наступний рік. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, через рік українці зможуть пересуватися по країні без оригіналу документа, маючи цифровий паспорт у програмі «Дія».

«У додатку ми плануємо на першому етапі оцифровувати всі документи. Починаючи від прав, техпаспорта, та ще такий спойлер дам – паспорти громадянина. Ми хочемо змінити спосіб мислення наших людей. Ми хочемо зробити так, щоб через рік все не думали про пластику, а могли спокійно пересуватися по країні, маючи просто смартфон», – сказав Федоров.

Також віце-прем’єр-міністр зазначив, що на початку наступного року вже запустять паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати послуги за існуючим паспортом в смартфоні.