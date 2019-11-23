Фіскальна дисфункція в Україні

Можливості державних фінансів України надавати вплив на зростання національної економіки суттєво обмежені, оскільки колосальні ресурси відволікаються на погашення і особливо на обслуговування державного боргу.

Про це пише Іван Богдан у свіжому випуску тижневика «Дзеркало тижня».

Висока вартість обслуговування боргу та майбутні виплати за ВВП-варрантам — ключові причини, за яких фіскальна політика України не зможе якісно виконувати свої класичні функції в найближчому майбутньому. Очевидно, що параметри реструктуризації боргу України в 2015-му були неприйнятними з точки зору довгострокового розвитку: якщо змоделювати амбітні плани уряду щодо зростання реального ВВП на 40% за п’ять років, то нові зобов’язання держави тільки за ВВП-варрантам складуть понад 12 млрд дол.

Разом з високою вартістю обслуговування існуючого боргу це зробить негативний вплив на інвестиційний клімат країни, фіскальний сектор якої знаходиться в замкнутому колі запозичень і погашення, підриваючи основи для стрімкого економічного зростання та скорочення розриву між рівнем життя в Україні та країнах ЄС.

Дорогі борги…

За період з 2015-го по 2019 р. економіка так і не показала високі темпи економічного зростання, посилилася деіндустріалізація економіки, держава втрачає людські та трудові ресурси, скорочується ресурсна база державних фінансів. І виклики, що постали перед фіскальною політикою, надзвичайно загострилися.

По-перше, рівень життя в Україні один з найнижчих в Європі (30% від Польщі, якщо порівнювати ВВП за ПКС на одного жителя). Україна потребує прискорення економічного зростання для скорочення розриву із сусідніми країнами ЄС. Але високі темпи реального зростання будуть генерувати масштабні виплати держави за ВВП-варрантам.

По-друге, ставки обслуговування існуючого державного боргу України рекордні, якщо порівнювати її з подібними країнами, а бюджетний механізм в нинішньому його вигляді призводить до перерозподілу ресурсів економіки на користь кредиторів.

По-третє, монетарна політика не може надати достатніх стимулів для прискорення економічного зростання: НБУ дотримується жорсткі параметри режиму інфляційного таргетування. Але в умовах дії вагомих структурних чинників інфляції це стримує інфляцію як, так і економічне зростання. А політика високих процентних ставок ще більше посилює проблему вартості позикового фінансування бюджету.

Все це створює колосальний шок для реальної економіки, посилюється зовнішніми чинниками гальмування світової економіки та поглиблення економічної невизначеності.

МВФ у своїх останніх роботах активно пропагує посилення ролі фіскальної політики у стимулюванні економічного зростання (WEO, 2019’10).

Але фіскальний простір України зараз фактично відсутній — доходи фіскального сектора значно перевищують видатки на соціально-економічний розвиток, а весь первинний профіцит направляється на виплату відсотків по державних боргах. Подібна ситуація має місце з 2015 р. і, за прогнозами МВФ, збережеться до 2024 р. (див. рис. 1).

Україна, маючи помірний рівень державного боргу, починаючи з 2019 р. витрачає рекордні відсотки на його обслуговування. В 2019-му, незважаючи на реальне зміцнення гривні (на 25%), що дозволило істотно заощадити на обслуговуванні валютних позик, ефективна ставка обслуговування сукупного державного боргу значно зросла, перевищивши навіть ставки Туреччини (де національна валюта останні три роки реально знецінюється на 10-20% щорічно).

Особливо відчутно дорожчає обслуговування боргу в сегменті ОВДП: середньозважена ставка ОВДП (гривневих і валютних), розміщених у 2019 р., становила 12,8% річних, а погашавшихся — лише 8,6% річних (на 01.11.2019).

За даними МВФ, портфель боргових позик, сформований Мінфіном у 2018-2019 роках, призведе до прогресивного нарощування ефективної ставки сукупного боргу, яка в 2024 р. складе 8,7% річних. Дорожче, ніж в Україні, буде обслуговуватися борг тільки в двох країнах світу — ДР Конго (10,6%) і Зімбабве (18,8%).

Мінфін обґрунтовує свою політику тим, що перехід на внутрішні гривневі запозичення знижує валютні ризики державного боргу України. Але понад 100 млрд грн гривневих ОВДП куплені нерезидентами, а вкладення нерезидентів у внутрішні активи економіки згідно з міжнародними стандартами (PSDS, BPM6) є зовнішнім боргом і жодним чином не знижують валютні ризики, оскільки немає ніяких підстав вважати, що іноземний фінансовий інвестор залишить валютні кошти в Україні після закінчення терміну позики.

Таким чином, перехід на гривневі запозичення не тільки не призвело до зниження валютних ризиків, але і викликав збільшення витрат бюджету на обслуговування боргу, що обмежило можливості фінансування видатків на інші, більш продуктивні, цілі. Абсурдність ситуації довершує той факт, що активний перехід держави на гривневі запозичення та відкриття доступу до них іноземцям через систему Clearstream відбувається саме в той період, коли ставки ОВДП максимальні.

…і ще більш дорогі

У довгостроковій перспективі до 2040 р. колосальні ресурси державного бюджету будуть відволікатися на обслуговування недолговых зобов’язань за державним деривативів, або ВВП-варрантам.

ВВП-варанти були випущені урядом України у 2015 р. в рамках реструктуризації державного та гарантованого державою боргу. Всього було реструктуризовано 16,3 млрд дол., з яких на суму 13,0 млрд дол. було випущено нових боргових зобов’язань (з погашенням до 2027 р. під 7,75% річних), а на суму 3,2 млрд дол. уряд випустило недолговые зобов’язання, що передбачають отримання їх власниками частини приросту ВВП пропорційно вартості наявних у них ВВП-варантів.

ВВП-варанти не враховуються у складі державного боргу, оскільки згідно з міжнародними статистичними стандартами вони не відносяться до боргових зобов’язань. Але масштабність виплат за ВВП-варрантам може спровокувати автоматичний ріст нових боргів при відсутності інших джерел їх фінансування.

Процедура виплат за ВВП-варрантам передбачає, що при досягненні економікою реального зростання у 3% з суми, що перевищує 3% ВВП, генеруються державні зобов’язання об’ємом від 15 до 40%, але їх оплата відстрочується на два роки. Перший рік оцінки зобов’язань — 2019-й, перший рік оплати зобов’язань — 2021-й, останній рік оплати зобов’язань — 2040-го. Перші п’ять років виплат діє «бонус» — максимальний їх розмір не повинен перевищувати 1% ВВП.

ВВП-варанти у світовій практиці вирішення проблем дефолту використовуються з 1980-х років після боргової кризи країн, що розвиваються. Як правило, умови випуску ВВП-варантів не створювали надмірного тиску на майбутнє фіскальний простір країни. Наприклад, уряд Аргентини в 2005-му і 2010 р. емітувало ВВП-варанти, які давали право інвесторам на одержання протягом 30 років доходу в розмірі 5% приросту ВВП, якщо збільшення реального ВВП перевищить 3% в рік. Але загальна сума виплат обмежувалася наперед визначеною величиною. Уряд Греції в 2012 р. випустило ВВП-варанти, що передбачають виплати у разі зростання реального ВВП на більш ніж 2% на рік, при цьому річна сума виплат обмежена 1% визначеної заздалегідь величини. Якщо б в Україні було застосовано умова реструктуризації державного боргу за зразком Аргентини, то максимальний розмір виплат за 20 років склав би 6,2 млрд дол., якщо б за зразком Греції — 1,4 млрд. Обидві суми не створюють критичних проблем для державних фінансів України.

Але умови, на яких в 2015 р. був реструктуризований зовнішній борг України, набагато гірше.

По-перше, сума списання (3,2 млрд дол.) занадто мала, адже це тільки 20% проблемного боргу. У світовій практиці 1998-2010 рр. є випадки списання до 81,5% боргу (Ірак, 2004 р.). Стандартним підходом до визначення суми списання є поточні котирування державних цінних паперів на вторинному ринку. Оскільки єврооблігації України в 2014-2015 рр. котирувалися на рівні 55-60% від номіналу, то з урахуванням обсягу реструктуризації в 16,3 млрд дол. величина списаного боргу повинна була скласти 9–

10 млрд дол.

По-друге, ВВП-варанти України передбачають «повернення» списаного боргу у вигляді 15-40% приросту ВВП, що надзвичайно багато (в практиці Греції та Аргентини відсоток «вилучення» становив 2-5% додаткового приросту ВВП).

По-третє, стеля сумарних виплат з ВВП-варрантам України не обмежений, що є унікальним випадком у світовій практиці. В результаті виплати можуть досягати навіть 100 млрд дол., якщо ВВП буде зростати з темпами 7% і вище.

Незважаючи на колосальні ризики, які несуть для державного боргу України ВВП-варанти, станом на листопад 2019 р. уряд України не надав якої-небудь офіційної оцінки майбутніх виплат по ним. В Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2019-2022 рр. уряд обмежився згадкою про наявність такого інструменту, як державні деривативи, які «не є частиною державного боргу України». Між тим МВФ рекомендує складати і розповсюджувати дані про похідних фінансових інструментів і пов’язаних з ними боргових ризики як довідкову інформацію до статистики державного боргу.

Економіка України ще

у 2018 р. перетнула поріг початку виплат по ВВП-варрантам (ВВП 2018 р. становив 130,9 млрд дол.).

«Бонус» обмеження максимальних річних виплат за ВВП-варрантам розміром в 1% ВВП (до 2025 р.) неефективний, — занадто високий межа і занадто короткий термін його дії.

Для оцінки ризиків зростання майбутнього державного боргу України були складені чотири макроекономічні сценарії на період 2019-2040 рр., в яких моделюється динаміка досягнення Україною рівня життя в 65, 75 і 100% від рівня життя Польщі зразка 2018 р. Четвертий сценарій складено на основі прогнозу Мінекономіки до 2030 р. «Цілі сталого розвитку: Україна» (див. табл. 2).

Результати модельних розрахунків виплат по ВВП-варрантам вражають. Навіть за першим сценарієм обсяг майбутніх виплат майже вдвічі перевищить суму списаного в 2015 р. боргу. Прогресія виплат за ВВП-варрантам посилиться при збільшенні річних темпів приросту реального ВВП. Вже у другому сценарії (з середнім темпом ВВП 4,3%) обсяг виплат складе 25 млрд дол., у третьому — 74 млрд, у четвертому — 78 млрд дол. (див. рис. 2).

Прихована хитрість ВВП-варрантів — постійно зростаюча база для розрахунків виплат. Це дає лавиноподібний ефект. Якщо тільки в одному році з 20 (наприклад у 2031-му) зростання ВВП складе 10%, а в інші роки залишиться на рівні 3% (тобто нижче межі нарахування виплат), це вже згенерує близько 10 млрд дол. виплат, що втричі перевищує розмір списаного Україні боргу.

Більш того, якщо скласти майбутні виплати за ВВП-варрантам з існуючим боргом (45% ВВП), то виявляється, що така величина значно перевищить 60% ВВП — рівень, що використовується в Україні як фіскальне правило згідно з Бюджетним кодексом. Тільки за першим сценарієм боргове навантаження суттєво не зміниться, а вже по другому умовна боргове навантаження складе 68%, по третьому — 113, по четвертому сценарієм — 118% ВВП.

Тобто існуюче в Україні фіскальне правило щодо обмеження боргу рівнем 60% ВВП не має сенсу без урахування оцінок майбутніх виплат за ВВП-варрантам.

Механізм виплат за ВВП-варрантам вимагає заміни. Звичайно, можна залишити все, як є, сформувати державний стабілізаційний фонд від продажу підприємств і землі (мінімізувавши таким чином вилучення коштів з економічного обороту) і направляти ці кошти кредиторам бюджету при необхідності. Але, на мою думку, динамічний розвиток країни вимагає більш активної фінансової політики, здатної впливати на фундаментальні економічні процеси. Тим більше, що шляхи вирішення проблеми ВВП-варантів є.

Шлях перший — викуп ВВП-варантів на вторинному ринку. Необхідні для цього кошти залучаються шляхом випуску нових облігацій, або шляхом отримання цільових позик МФО для компенсації таких витрат.

Шлях другий — нову угоду з кредиторами. Проводиться обмін ВВП-варантів на звичайні боргові зобов’язання або на інші деривативи з обмеженням максимальної суми виплат. Враховуючи, що ВВП-варанти пов’язані з ОВДП 2015 р. обсягом 13 млрд дол. (з терміном погашення до 2027 р.), то щоб уникнути крос-дефолту проведення такої процедури доцільно після 2027 р.

Шлях третій — проведення додаткової юридичної експертизи рішення уряду про випуск ВВП-варантів на предмет його конституційності. Ознакою того, що Мінфін і уряд України у 2015 р. перевищили свої повноваження, є те, що в 2015-му Мінфін міг здійснювати правові дії тільки за борговими зобов’язаннями (п. 14 Прикінцевих положень ЗУ «ПРО Державний бюджет України на 2015 рік»). Але ВВП-варанти не відносяться до боргових цінних паперів (згідно ЗУ «ПРО цінні папери та фондовий ринок» та міжнародним стандартам GFS і PSDS). А право на операції з деривативами Мінфін отримав тільки в 2016 р. (п. 15 Прикінцевих положень ЗУ «ПРО Державний бюджет на 2016 рік»). Отже, є підстави вважати, що випуск ВВП-варантів на суму 3 млрд дол. у 2015 р. був проведений з порушенням норм законодавства України.

Крім того, поточна робота Мінфіну щодо оцінки фіскальних ризиків повинна бути розширена оцінкою майбутніх виплат за ВВП-варрантам. Звіт про заходи, вжиті Мінфіном для мінімізації таких ризиків, повинен бути регулярним. Також слід ліквідувати практику безкарності для тих державних службовців, дії яких завдали державі колосальні втрати і погіршили стан економічної безпеки країни.