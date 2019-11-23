«Я не розумів, що це настільки серйозно»: Дубілет розповів, чому за власні гроші найняв охоронців

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про те, що за власні гроші найняв собі двох охоронців.

Про це він заявив в інтерв’ю на телеканалі ZIK.

Він також розповів, що не отримував конкретних загроз, але були певні сигнали до цього.

«Не було конкретної людини, який би сказав, що у тебе будуть проблеми. Просто мені сказали: тут багато криміналу. Тому ми тобі радимо, щоб не було проблем, потрібно охорону. Я відверто скажу, я дуже не хотів цього робити, але це був якийсь компроміс з моєю родиною, така була розмова з моєю родиною. Я сказав — добре, давайте як тимчасовий захід», — розповів Дубілет.

Міністр Кабміну відзначив той факт, що державну охорону йому так і не виділили.

«Виявляється, що коли міністр звертається за державною охороною, то це непросто виділити двох людей. Там створюється цілий департамент. Вони збиралися мені виділити вісім осіб. Я не розумів, що це настільки серйозно. Тому я за свої гроші найняв двох охоронців, це приватні охоронці, які ходять зі мною. Я не хотів, щоб держава витрачала зайві ресурси на мене», — резюмував він.

Дубілет підкреслив, що публічно просив про державну охорону з-за того, щоб всі зрозуміли, чому вона необхідна.