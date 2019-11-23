Дочка «регіонала»: з’явилася скандальна інформація про мажорке, влаштувала ДТП в Києві

Сергій Евтягін, батько 19-річної співзасновницею «Шахти Петровської» Владислави Евтягиной, яка влаштувала ДТП на Porsche в Києві, був депутатом Єнакіївської міськради від «Партії регіонів».

ЗМІ публікують дані про нього, що вдалося знайти у відкритому доступі. Він також є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Акцент-центр» в Києві.

Так, згідно з опублікованими даними про фірму, Сергій Федорович Евтягін зареєстрований у місті Вуглегірськ у Бахмутському районі Донецької області, контрольованому «ДНР».

Цього ж людину вдалося знайти в одній з соцмереж. На сторінці чоловік вказав той же місто, а також поділився фото з дочкою.

У 2013 році один із сайтів віруючих РПЦ Горлівки писав, що депутат допоміг будівництва центрального храму Вуглегірська.

Сергій Евтягін

Соцмережі

Інформація про користувача Сергія Евтягине

Скріншот

«Завдяки його сприянню, усього за три роки були повністю зведені стіни церкви», – сказано в повідомленні.

Евтягина в мережі називають власником копанок в селищах Булавинка і Ольховатка Донецької області, а також зятем кримінального авторитета з Єнакієвого.

Сергій Евтягін з дочкою Владиславою

Соцмережі

Сергій Евтягін

Соцмережі

Дані про ТОВ «Акцент-центр». Скріншот

youcontrol.com.ua

Дані про ТОВ «Акцент-центр». Скріншот

youcontrol.com.ua

Дані про ТОВ «Акцент-центр». Скріншот

youcontrol.com.ua

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