Російський військовий супутник згорів в атмосфері

Російський супутник «Космос-2422», що входив в систему забезпечення раннього попередження про ракетний напад (СПРН), зійшов з орбіти в ніч 23 листопада і згорів в атмосфері. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

За даними організації, останній раз апарат був помічений приладами на висоті 80 кілометрів, і в даний момент на орбіті його більше немає.

«Космос-2422» розроблений на базі платформи УС-КС «Око» і виведений на високу еліптичну орбіту в липні 2006 року. Космічні апарати серії «Око» призначені для спостереження за запуском міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Інформація із супутників транслюється в режимі реального часу на приймальну станцію стеження космічного ешелону СПРН в районі Серпухова.

Зараз Росія створює новий космічний ешелон з супутників «Тундра». Перший з них був запущений в листопаді 2015 року. У найближчі роки планується запустити ще близько десятка таких апаратів і побудувати п’ять радіолокаційних станцій СПРН.