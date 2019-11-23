Протести в Іраку: кількість загиблих зросла до 340 людей

За даними поліцейських та медиків, ще 61 людина отримала поранення внаслідок сутичок протестувальників та поліції

Кількість загиблих внаслідок сутичок між поліцейськими та протестувальниками в Іраку зросла до 340, за даними поліцейських та медиків, ще 61 людина отримала поранення.

22 листопада співробітники безпекових служб знову зіткнулися з мітингарями на центральному мосту в Багдаді. Двоє учасників протестів загинули від куль, ще двоє – від прямого попадання каністрою зі сльозогінним газом.

Поблизу міста Басра на півдні Іраку правоохоронці застосували силу, щоб відкрити доступ до головного порту країни Умм-Каср. Протестувальники блокували його протягом п’яти днів. Робота порту досі не відновлена в повному обсязі.

22 листопада головний клірик шиїтів Іраку Верховний аятолла Алі ас-Сістані закликав політиків реформувати виборче законодавство, назвавши це єдиним способом вгамувати протести.

«Ми підкреслюємо, що важливо ухвалити закон про вибори та виборчу комісію, тому що це означатиме, що країна омине велику кризу», – сказав представник аятолли під час проповіді в п’ятницю у священному місті Кербала.

Президент Іраку Бархам Саліх запропонував реформи, які дозволять законодавцям обиратися напряму з кожного району, а не цілих провінцій, і брати участь у виборах індивідуально, а не в складі партійних списків.

Протестувальники вважають, що така реформа знизить владу партію та забезпечить кращу представленість регіонів у владі.

Протести в Іраку тривають з 1 жовтня 2019 року. Їх учасники невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.

Ірак є п’ятим за величиною виробником та експортером нафти у світі. Водночас, за оцінками, близько 20% населення країни живуть у бідності. Безробіття серед молоді сягає 25%, що вдвічі більше, ніж загалом по країні.