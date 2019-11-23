Героїня секс-скандалу Клитина прокоментувала рішення Криклія звільнити її

Потрапив у секс-скандал заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександра Клитина, яка нібито отримала посаду через ліжко, прокоментувала рішення міністра інфраструктури Владислава Криклія звільнити її.

“Мені абсолютно ясно, що весь цей бруд ллється на мене з-за моєї публічної політики та активного просування реформ. Я щиро сподівалася на підтримку міністра (інфраструктури – ред.) у такій складній для мене ситуації, навіть з людської точки зору. Хочу зауважити, на моєму брифінгу я не сказала нічого негативного і завжди висловлювала підтримку міністру і словом і роботою”, – написала Клитина на своїй сторінці в Facebook.

Також чиновниця додала, що їй прикро, що всі ці конфлікти можуть привести до негативних наслідків в плані утвердження і реалізації реформ у транспортній сфері.