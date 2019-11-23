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У Чернігівській області водій мікроавтобуса смерть збив школярку і зник з місця ДТП

23.11.2019

Вчора, 22 листопада, в селі Іванівка Чернігівської області водій мікроавтобуса Volkswagen збив на смерть ученицю дев’ятого класу і зник, однак незабаром злочинця затримали.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Водій мікроавтобуса їхав з боку Чернігова у бік Києва. Дівчинка 2005 року народження перетинала проїжджу частину по неосвещенному ділянці поза пішохідного переходу. З-за травм, несумісних з життям, школярка загинула. Винуватець ДТП втік.

Представники поліції на місці злочину знайшли сліди шин, уламки переднього бампера машини та уламки лобового скла. За допомогою камер відеоспостереження “Мережу безпеки” правоохоронці швидко дізналися про інцидент і вирушила на перехоплення. Винуватця вдалося затримати.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення ПРАВИЛ дорожнього руху (ст. 286 КК України). На даний момент вирішується питання про приміщенні водія в ізолятор тимчасового утримання.





 

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