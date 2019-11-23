У Чорному морі в 157 разів збільшився рівень забруднення нафтопродуктами через аварію на танкері «Дельфі»

Рівень забрудненості морського узбережжя нафтопродуктами в Чорному морі з-за аварії танкера «Делфі» перевищує допустиму норму концентрації в 157 разів.

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що особисто спостерігає за ситуацією.

«Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитися від купання в морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів в 157 разів. Інспектора зараз працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення в межах своїх повноважень і зони відповідальності», — написав Фірсов.

Він зазначив, що із-за шторму неможливо припинити витік нафтопродуктів з судна.

«Координують дії з АМПУ, на жаль, поки що, з-за шторму можна зробити небагато — вздовж берега розтягнули сорбуючі бони. Як тільки буря вщухне, бони встановлять навколо аварійного буксира, щоб уникнути розповсюдження плям паливно-мастильних матеріалів в море. Отримавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження та встановити більш точні показники забруднення», — зазначив він.