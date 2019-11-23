Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), побитим до смерті своїм пасинком

Близькі, друзі, побратими і просто небайдужі кияни прийшли сьогодні на Майдан у Києві, щоб проводити в останню путь ветерана війни на Донбасі Ігоря Панова (Хана), який помер у госпіталі від побоїв, завданих у результаті сварки з пасинком.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕМАЄ.

Прощання з Пановим відбулося біля Стели Незалежності в центрі Києва, після чого труну з його тілом забрали, щоб надати землі на Берковецькому кладовищі.



















Фото/відео — Богачук Олег

11 листопада волонтер Тетяна Руденька повідомила, що в ніч з 9 на 10 листопада в Києві було скоєно напад на ветерана АТО, воїна 90-го батальйону Ігоря Панова і його дружину. Постраждалих доставили в Київську міську клінічну лікарню №17, де прооперували. Подружжя були в комі і на апаратах штучної вентиляції.

11 листопада у поліції повідомили, що затримали підозрюваних у побитті Панова та його дружини — це чоловіки 1989 і 1990 р. Правоохоронці встановили, що 9 листопада ввечері між сином і матір’ю під час телефонної розмови виник конфлікт, після чого той приїхав до неї. Під час чергової сварки він намагався її побити, тому за жінку заступився його вітчим. Пізніше пасинок покликав свого друга, з яким вони завдали подружжю тілесні ушкодження і зникли.