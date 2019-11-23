В Україні змінять правила видачі прав: з’явилися подробиці

В середині грудня в Україні представлять цифрові водійські права і техпаспорт автомобіля.

Інновація буде доступна в мобільному додатку «Дія», заявив «Громадському» перший заступник глави Міністерства цифровий трансформації Вискуб Олексій.

«Перший реліз мобільного додатку запрацює з водійськими правами і техпаспортом. Фактично, їх показують патрульної поліції, яка повинна мати планшети, підключені до відповідного реєстру. Так, поліцейські за допомогою QR-коду на правах перевірять у відповідному реєстрі, що машина належить вам і у вас є права», – пояснив чиновник.

Також за допомогою «Дії» українці зможуть перевірити достовірність документів на авто. Потрібно сфотографувати відповідний QR-код, і програма відправить запит в необхідний реєстр і покаже відповідь, чи був документ виданий в рамках проекту «Дія» і чи дійсний він.

Пізніше в даному додатку з’являться студентський квиток, податковий номер і паспорт.

«Приблизно в першому кварталі наступного року ми плануємо вийти навіть на цифровий паспорт громадянина. Безумовно, він буде з обмеженим використанням. Є досить складні кейси, де використовують паспорт, але для того, щоб сісти на поїзд або внутрішні авіаперевезення, смартфона буде достатньо», – повідомив Вискуб.