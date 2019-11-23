Який звинуватив Зеленського в корупції нардеп Поляків образив Гончарука

Оприлюднив резонансні аудіозаписи з Кривого Рогу парламентарій Антон Поляков заявив, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук повинен припинити курити траву.

Так він прокоментував заяву голови уряду про зниження рівня корупції в Україні та відсутність функціонування корупційних схем у новому Кабміні у своєму Telegram-каналі.

«Це просто зашквар. Олексій Валерійович, кричущі факти вказують на корупцію у вашому Кабміні, нашому парламенті і наших з вами усіма ДБР, митниці та Генеральній прокуратурі вже бачать всі українці!» – різко зазначив Поляков.

«Віддайте Мілованову траву і більше не беріть», — додав нардеп.

Антона Полякова і Анну Скороход виключили з фракції «Слуга народу» 15 листопада.

Через три дні Поляків оприлюднив аудіозаписи з Кривого Рогу, на яких фігурують, ймовірно, депутати від «Слуги народу» і керівництво поліції міста. За даними преси, парламентарії могли обговорювати питання переділу корупційних потоків.

Також з причини даних записів у скандал потрапила заступник міністра інфраструктури Олександра Клитину, яку нібито могли призначити через ліжко.