Зеленський попросив у Трюдо лібералізувати візовий режим для українців Канади

Президент України Володимир Зеленський сказав прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, що хоче, щоб візовий режим з Канадою для українців став простіше. Про це йшлося в телефонній розмові двох лідерів напередодні, повідомляє Офіс президента.

Зеленський подзвонив Трюдо, щоб привітати його Ліберальну партію з перемогою на виборах, а Канаду — з формуванням нового уряду.

У розмові Зеленський висловив надію на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України. На думку президента, це має ще більше зміцнити відносини між народами двох країн».

Згідно з програмою уряду, в 2020 році планується завершити переговори про спрощення візового режиму з Канадою. Зазначимо, Канада в перші місяці 2019 року відмовила у візах 23% заявників з України.