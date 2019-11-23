У Дніпрі вантажівка зіткнулася з позашляховиком: на місці ДТП утворилася пробка

У суботу, 23 листопада, у Дніпрі біля ТЦ «Караван» на Донецькому шосе вантажівка зіткнулася з позашляховиком Mitsubishi.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. ДТП стало причиною великої пробки. Аварія сталася близько 13:00, – повідомляє місцеве видання. За словами очевидців, Mitsubishi рухався по Донецькому шосе в бік Підгородного.

Автомобіль перетинав проїжджу частину, заїжджаючи на парковку «Каравану», і в цей час зіткнувся з фурою. Большегруз рухався по шосе в бік Каменського масиву.

Говорити про можливих винуватців аварії поки складно, поліція на місце ще не приїхала.

У Mitsubishi розбита передня частина, у фури значно пошкоджений бампер. З-за аварії виникли утруднення при русі на Донецькому шосе – машинам важко виїжджати з парковки, а в напрямку Каменського масиву утворилася пробка.