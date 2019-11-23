Дональд Трамп разозлился на прессу из-за сообщений об инфаркте

Не так давно в СМИ прогримел слух о том, что президент США Дональд Трамп попал в больницу с сердечным приступом. Позже представитель Трампа опроверг эту информацию, однако это не на шутку испугало первую леди Меланию Трамп.

Издание “Independent” сообщает, что Трамп не лестно высказался в адрес СМИ из-за которых испугалась его жена. Он назвал журналистов распространивших этот слух “больными”.

Сообщается, что на выходных Трамп посетил госпиталь Уолтера Рида, что вызвало волну обсуждений в СМИ, ведь это не было запланированным визитом в его графике и к тому же он прошел регулярное обследование 9 месяцев назад. После этого быстро распространились слухи, что глава США был госпитализирован с болью в области груди.

Позже, пресс-секретарь Трампа Стефани Гришем заявила, что со здоровьем президента все хорошо. Она рассказала, что президент попросту воспользовался преимуществом “свободных выходных” и прошел ежегодное физическое обследование ранее запланированного срока, поскольку в 2020 году у него скорее всего не будет для этого времени.

После этого, во вторник на заседании в Белом Доме Трамп набросился на СМИ из-за распространения ложной информации.

Он сказал, что съездил в госпиталь и по возвращению домой застал испуганную жену, которая серьезно думала, что у него был сердечный приступ.

Глава США назвал американские СМИ “больными” и сказал, что пресса в этой стране очень опасна. Он отметил, что подобное ведение дел со стороны СМИ искажает понятие свободы.

После этого Трамп выразил надежду, что представители СМИ смогут извлечь урок и исправить свои действия.