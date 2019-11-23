На Оболоні в Києві трамвай протаранив позашляховик Toyota з необачним водієм

Сьогодні, 23 листопада, на вулиці Маршала Тимошенко в Києві сталося ДТП за участю трамвая і позашляховика Toyota Land Cruiser.

За повідомленням, водій Toyota намагався проскочити перед трамваєм, але йому це не вдалося.

На щастя, обійшлося без серйозних травм. На місці працював екіпаж патрульних. Всі деталі та обставини ДТП встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері п’ятниці, 22 листопада, у Броварському районі під Києвом сталося жахливе ДТП зі смертельним результатом. В селі Семиполки автомобіль Opel на великій швидкості збив чоловіка і жінку, які вирішили перебігти дорогу. Від сильного удару обидва пішоходи загинули миттєво.