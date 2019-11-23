У МЗС підтвердили, що в Малайзії затримано судно з українськими моряками

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що в територіальних водах Малайзії затримано судно «New Orion», членами екіпажу якого є 22 українця.

Про це розповів заступник директора департаменту — начальник управління консульської забезпечення МЗС України Василь Кирилич, передає УНІАН.

За його словами, судно затримали у четвер, 21 листопада, Управлінням морської поліції Малайзії в територіальних водах. Судно «New Orion» знаходилося біля східного узбережжя штату Джохор.

«За інформацією морської поліції Малайзії, затриманим є судно, а не екіпаж, склад якого — українці. Підставою для затримання, як повідомила морська поліція, було порушення норм морського судноплавства — опускання якоря без отримання на те згоди», — повідомив Кирилич.

Він також уточнив, що всі 22 українця не є затриманими, проте вони знаходяться на судні. Консул вже встановив контакт з членами екіпажу і обговорив подальші дії.