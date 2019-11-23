Які тварини мигрирую далі всіх

Найдовший маршрут міграції – у північного оленя (Rangifer tarandus), або карібу (на знімку вгорі). Дослідники з’ясували, що два стада цих тварин в Канаді і на Алясці долають за рік 1350 кілометрів, що можна порівняти відстані від Москви до Уфи.

На другому місці опинилися вовки (Canis lupus). Ці тварини зазвичай не мігрують, але вчені виявили зграю, яка долає понад 1000 кілометрів в рік, переслідуючи як раз північних оленів.

Третє місце займає чернохвостый олень (Odocoileus hemionus). Стада цих тварин у Вайомінгу і Айдахо проходять по суші до 772 кілометрів. Блакитний гну (Connochaetes taurinus) з экорегиона Серенгеті в Східній Африці долає близько 650 кілометрів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Монгольський дзерен, або зобастая антилопа (Procapra gutturosa), а також тибетська антилопа оронго (Pantholops hodgsonii) проходять до 600 кілометрів.

Ці відстані вражають, але вони все ще далекі до тисяч кілометрів, які долають кожен рік мігруючі птахи і комахи, яким не заважають наземні перешкоди у вигляді річок, гір або інфраструктури, створеної людьми.

Але вчені попереджають, що з кожним роком міграційні відстані наземних тварин будуть зменшуватися. «Інформація про загальному обсязі пересувань тварин важлива для того, щоб люди знали, яким має бути масштаб заходів щодо їх збереження», – підсумовує Кайл Джолі, один із співавторів дослідження.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», деякі тварини не можуть похвалитися швидкістю міграції, зате їх скупчення створює дуже ефектну картину. Наприклад, ось так виглядає міграція скатів у Флориді.

За матеріалами National Geographic

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