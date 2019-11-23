Суд в ЕС признал незаконной политику Ryanair по взиманию платы за ручную кладь

Пассажирка заплатила штраф в размере 20 евро

Политику бюджетного ирландского авиаперевозчика Ryanair по оплате за ручную кладь признали незаконной. Таким было решение испанского суда после того, как Ryanair оштрафовал пассажирку, сообщает Би-би-си.

Пассажирка рейса Мадрид-Брюссель вынуждена была заплатить штраф в размере в размере 20 евро за то, что ее ручная кладь весила 10 кг.

По правилам авиаперевозчика Ryanair, пассажир может взять на борт только небольшой багаж, который поместится сиденьем спереди. Если сумка превышает объем завленного, компания взымает дополнительную плату, также доплатить придется за дополнительную единицу ручной клади, которую пассажир хочет взять на борт.

Хозяйственный суд в Испании постановил, что оштрафованной пассажирке следует вернуть деньги и выплатить проценты. Судья постановил, что ее ручная кладь могла поместиться под сидением. В решении суда говорится, что политика Ryanair по ручной клади является незаконной и ее следует убрать из правил авиакомпании.

В то же время представители Ryanair заявили, что свою политику менять не будут.

“Это постановление не повлияет на политику Ryanair по багажу – ни в прошлом, ни в будущем, поскольку это единичный случай, когда неправильно трактовали нашу коммерческую свободу для определения размера нашей ручной клади“, – говорится в уведомлении представителей Ryanair.