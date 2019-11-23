Дмитрий Комаров показал домашнее фото с молодой женой

Супруга телеведущего умудрилась удивить его после экспедиции

Дмитрий Комаров часто делится с подписчиками собственными историями и переживаниями

В этот раз телеведущий рассказал фолловерам, как они с женой потратили уйму времени и обошли массу мебельных центров, чтобы найти диван своей мечты, ведь молодая семья до сих пор обустраивает гнездышко.

По словам Дмитрия, к выбору дивана они отнеслись со всей серьезностью.

«Выбирали ну ооочень долго, потому что решили, что это особенно важная деталь интерьера – на этом диване будем проводить много времени», пишет он. При этом Комаров подчеркнул, что ненавидит долго ходить по магазинам в поисках чего бы то ни было, ведь жизнь в экспедициях приучила его принимать решения очень быстро.

Тем не менее, они с Сашей условились, что каждый походит по торговым центрам и найдет диван своей мечты, сфотографирует его, после чего покажет друг другу.

Каким же было удивление Комарова, когда супруга показала ему точно такой же диван, какой облюбовал он, только в другом магазине и другом цвете.

Однако Дмитрию надо было уезжать в новую экспедицию, и на его супругу выпало целое испытание: выбрать тип и цвет ткани на свой вкус, но при этом чтобы диван стал сюрпризом для телепутешественника.

«И вот сейчас прилетаю и понимаю, что Сашка все-таки знает меня ну слишком хорошо. Она умудрилась найти в каталогах редкую ткань с непальскими узорами и мотивами)) Именно такой стиль я обожаю. Кайфуем», – похвастался Дмитрий, попутно заметив, что вещь от украинского производителя ничем не уступает самой дорогой заграничной мебели.