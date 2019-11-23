Джокер прокоментував жалюгідні спроби “силіконової ляльки” Клитиной виправдатися за “посаду через ліжко”

Пранкер Джокер відреагував на посаду заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександри Клитиной, в якому вона спробувала відхреститися від листування з ним.

Сьогодні на своїй сторінці в Facebook чиновниця знову заявила, що листування, надана Джокером, несправжня, і спробувала довести, що це дуже легко підробити.

Коментатори обурилися, що на одному з її скріншотів вказаний російський мобільний оператор МТС RUS. Джокер також звернув на це увагу.

“Поважні “слуги” і ви, товаришу Корнієнко (глава партії “Слуга народу” – ред.), дуже рекомендую вам для коуча “Трускавець-2”, пані Клитину. У неї “прогрес”. От тільки забула поміняти оператора зв’язку”, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, нещодавно Корнієнко заявив про намір провести “Трускавець-2” для народних обранців, зокрема, щоб дати їм знання з цифрової грамотності.



Сама ж Клитина в черговий раз звинуватила журналістів у маніпуляції і заявила, що в листуванні з Джокером “все цікаве пранкер дописав сам”. Також маловідома до недавнього секс-скандалу чиновниця зарахувала себе до “відомим політикам”.