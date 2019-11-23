Гонитва і стрілянина: У Дніпрі затримали організатора конвертаційного центру

СБУ затримала в Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від співробітників поліції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією спецслужби, нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 млн. грн.

«Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам «послуги» з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів у бюджет. Серед «клієнтів» зловмисників було більше 20 комерційних структур реального сектора економіки і кілька державних і комунальних підприємств регіону», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці, згідно санкції суду, почали проведення обшуків в офісному приміщенні, квартирах і автомобілях, що належать фігурантам справи. У ході офіційних слідчих дій в автомобілі одного з організаторів конверта, зловмисник чинив опір та намагався втекти від правоохоронців.

На місці події працювали спецпідрозділ Альфа і відділ по боротьбі з економічними злочинами СБУ. Затримання вилилося в масову ДТП. Чоловік на Lexus намагався виїхати від спецслужб і шукав захист в Управлінні патрульної поліції Дніпра.

«Під час затримання чоловік намагався погрожувати «оперативникам» неіснуючими зв’язками в правоохоронних органах. У машині зловмисника співробітники СБ України виявили понад 2,1 млн грн», — йдеться в повідомленні.

За інформацією видання «Інформатор», за кермом Lexus з номером КЕ 8888 СС перебував Володимир Цебро, який, за неофіційною інформацією, є великим дніпровським «обнальщиком».

В рамках кримінального провадження слідчими управління СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури триває слідство за ст. 366. 358 і 212 Кримінального кодексу України.